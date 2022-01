Paris (AFP). Rugby, basket, hand, natation: la sécurité renforcée partout

La sécurité des matches de rugby, de basket-ball et de handball, qui vont reprendre en France après avoir été suspendus le week-end dernier suite aux attentats, sera partout renforcée dans les stades et les salles, mais les responsables sportifs tiennent aussi à éviter de susciter une psychose chez les spectateurs. Palpation, fouille des sacs, ouverture des manteaux, présence renforcée d'agents de sécurité privée: les clubs ont resserré leur surveillance, en complément des mesures prises par les pouvoirs publics. Ce sera le cas samedi au stade Ernest-Wallon, où Toulouse recevra Oyonnax en Coupe d'Europe de rugby, seule compétition au programme des clubs professionnels ce week-end avec le Challenge européen. "Des membres de la police nationale et de la police municipale seront ainsi présents sur l'ensemble du complexe des Sept Deniers, ainsi qu'aux abords du Stade, et viendront compléter le dispositif habituel", indique le site internet du club. En plus de l'ouverture des sacs, ordinairement exigée, les supporteurs devront se soumettre à une palpation. Ils pourraient être moins nombreux que d'habitude, puisque le club a reçu de nombreuses demandes de remboursement des billets. Pour les matches de basket (ProA, Pro B), des mesures similaires ont été prises. Mais la Ligue nationale n'a pas demandé de renforts particuliers aux autorités. "Des contrôles rassurent, mais un déploiement policier trop important pourrait créer une psychose", estime-t-on à la LNB. - "Redoubler de vigilance" - Là aussi, la vérification des sacs sera rigoureuse et les spectateurs seront tenus de se soumettre à une palpation. Les supporteurs seront invités à arriver à la salle plus tôt que d'habitude pour faciliter cette procédure renforcée. Les matches ont d'ailleurs repris dès mardi à Nanterre en Coupe d'Europe et à Châlons-en-Champagne en championnat de France, mais le palais des sports n'était pas totalement rempli malgré la venue du tenant du titre Limoges. En handball, le renforcement de la sécurité est laissé au jugement des clubs. Ainsi le Paris SG, qui accueille Kiel samedi en Ligue des champions, devait augmenter le nombre des agents de sécurité autour du stade. Comme partout ailleurs, les mesures de fouille et de palpation seront renforcées. A Angers, aux Championnats de France de natation en petit bassin, des détecteurs de métaux seront utilisés. Le volley-ball n'a pas décidé de mesure particulière et n'a pas reçu non plus de demande spécifique de l'État. "Nous voulons faire en sorte que le sport reprenne ses droits", dit-on à la LNV. Les clubs ont pris des initiatives, parfois à la demande des municipalités, comme à Tours, où il y aura une contrôle renforcé des accès, une fouille des sacs et un nombre accru de vigiles privés. Pour les événements sortant de la routine habituelle des championnats, un dispositif spécial sera mis en oeuvre. Ainsi à Bourges, où l'équipe de France féminine de basket doit affronter l'Estonie samedi dans un match de qualification à l'Euro, le déploiement des forces de l'ordre est très supérieur à ce qui existe habituellement pour ce genre de rencontre. Des militaires étaient sur place dès jeudi autour de la salle du Prado pour prendre connaissance des lieux.

