Terrorisme : 140 personnes à risque suivies en Seine-Maritime

Cette réunion, qui fut l'occasion pour le Préfet de sensibiliser les maires sur la sécurité dans leur territoire, a également permis au Préfet de faire le point sur la situation actuelle.

Un partant pour le djihad intercepté

Selon Pierre-Henry Maccioni, 140 cas de personnes à risque ont été signalés en Seine-Maritime et 30 font l'objet d'un suivi plus intense. "Ces personnes sont localisées, on sait ce qu'elles font, elles présentent un risque", a confirmé le préfet.

Parmi ces personnes, l'une, faisant l'objet d'une interdiction de quitter le territoire français, a tenté de passer outre pour partir faire le djihad. Il a été intercepté : "Il y aura des suites judiciaires", indique Pierre-Henry Maccioni.

Trois assignés à résidence

Par ailleurs, depuis samedi et la mise en oeuvre de l'état d'urgence, 10 perquisitions ont été réalisées en Seine-Maritime et trois personnes ont été assignées en résidence. D'autres pourraient suivre.