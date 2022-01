Oissel : interpellé ivre au volant d'une voiture volée

La Brigade Anti-Criminalité patrouille à Oissel ce jeudi 19 novembre en pleine nuit lorsqu'elle aperçoit rue Pierre Semard un véhicule circuler à très faible allure. La Renault Laguna est signalée volée depuis le mercredi 18 novembre à Oissel. Les policiers décident de contrôler le conducteur et mettent leurs gyrophares. Le conducteur prend la fuite et est perdu de vue par les forces de l'ordre.

Les policiers entreprennent des recherches dans le secteur et aperçoivent rue Pinot un individu en train de marcher. Ils le reconnaissent comme étant le conducteur et l'interpellent. Le jeune de 18 ans s'énerve et gesticule. Il est finalement maîtrisé par les policiers. Alcoolisé, il a avoué ne pas être titulaire du permis de conduire et a été placé en garde à vue. Le véhicule a quant à lui été enlevé par le garage de permanence.