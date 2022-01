Attentats et sécurité : ce qui va changer à Rouen

L'état d'urgence autorise l’État à prendre des mesures exceptionnelles réduisant les libertés fondamentales. Les préfectures ont un pouvoir de décision renforcé. Après le deuil national, clos mardi 17 novembre, la vie reprend son cours, aussi normalement que possible. "Il faut que la vie continue", résume le président de la Métropole Frédéric Sanchez, qui a réuni lundi 16 novembre les maires des 71 communes de la collectivité. Des mesures ont été prises pour la Métropole, en lien avec la Préfecture.

Événements contrôlés

Les équipements culturels et sportifs sont évidemment concernés : "Nous allons identifier au cas par cas les événements pour les maintenir ou non", confirme Frédéric Sanchez. L'exemple du concert de Soprano, maintenu au Zénith dimanche 15 novembre, pourrait être suivi : fouilles renforcées à l'entrée de la salle. Le 106 a d'ores et déjà annoncé emboîter le pas pour ses concerts. Au stade Robert Diochon, qui doit accueillir vendredi 20 novembre le match de Coupe de France entre Quevilly Rouen Métropole et Lens, des précautions sont prises : "Des effectifs supplémentaires sont affectés à l'entrée du stade, les fouilles sont obligatoires", indique-t-on au club.

Transports sécurisés

L'enjeu est donc de sécuriser les endroits à forte densité humaine. Les transports en commun en font partie. "Nous organisons une réunion exceptionnelle jeudi matin avec le comité de pilotage du contrat local de sécurité des transports. Ces derniers représentent des dizaines de milliers d'habitants", annonce Frédéric Sanchez. Les mesures qui y seront prises, même si elles ne sont pas encore totalement figées, sont connues.

Des renforts devraient appuyer les 70 agents assurant le contrôle dans les transports de la TAE et de la TCAR et la brigade spécialisée de la Police Nationale dédiée au réseau Astuce. "Ces renforts proviennent de sociétés privées de sécurité. Ils interviendront sur les grandes stations en période de fêtes." Les arrêts du Théâtre des Arts, de la gare, de Saint-Sever ou de Tourville-la-Rivière sont par exemple concernés. La Police Municipale sera désormais autorisée à embarquer dans les transports en commun. Transports toujours, la gare devrait être surveillée davantage, sans qu'aucune information précise ne filtre sur ce sujet.

Enfin, les mers sont scrutées de près. "Les points de passage aux frontières maritime du Havre et de Dieppe, font l'objet d'un dispositif renforcé", assure-t-on à la Préfecture. Aucun détail supplémentaire n'est livré, pour des raisons de sécurité. Du côté de la place publique, la donne est encore différente : "Le Préfet a rappelé que les manifestations sur la voie publique ne sont pas les bienvenus, poursuit Frédéric Sanchez. S'il y a une organisation formelle, elle doit déclarer le rassemblement en préfecture." Et de fait, elle n'obtiendrait a priori pas l'accord étatique. L'ombre d'une annulation plane donc sur la marche prévue vendredi 20 novembre à Rouen.