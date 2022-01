Rouen : les colis de Noël et la patinoire supprimés

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la Ville annonce également qu'elle supprime la patinoire, installée habituellement sur la place du Général de Gaulle, pendant Rouen Givrée. La Ville n'a pas souhaité commenter cette décision, déplorée par les 17 000 patineurs de l'édition 2014.

À la recherche d'économies

Depuis 2009, les colis de Noël sont distribués à environ 7.000 Rouennais de plus de 70 ans. C'est par "la lettre des seniors rouennais en retraite active" du mois d'octobre que les intéressés sont informés de cette décision. "Chacun en est conscient, les importants efforts financiers que doivent faire les collectivités contraignent la Ville à recentrer et à préciser ses interventions. La décision a ainsi été prise de suspendre la distribution des colis de Noël, à l'exception de ceux destinés aux personnes qui résident dans les établissements pour personnes âgées." Léon, lui, relativise la décision de la ville. "Le colis de Noël devrait être offert aux personnes les plus nécessiteuses au vu de leurs revenus. Depuis que j'en suis bénéficiaire, je l'ai toujours offert à des personnes démunies."

"Je n'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur", insiste Olivier Mouret, adjoint en charge des personnes âgées qui assure qu'il ne s'agit que d'une suspension et qu'une solution sera sûrement trouvée pour 2016.