Sortie cinéma : L'Hermine

Le jour où il préside le tribunal qui doit juger un jeune homme pour avoir tué son bébé à coups de pied, il est épuisé par une sévère grippe. Lors de la désignation des membres du jury, il reconnaît, dans l'un d'eux, la chirurgienne qui l'a opéré quelques années auparavant et dont il était tombé fou amoureux tant elle s'était montrée attentive et compatissante.

Dans ce film brillant, Christian Vincent plonge le spectateur au cœur des minutes d'un procès. Entre scènes d'audience, discussions entre membres du jury, et entre ces derniers et le président, tous les rouages de la mécanique judiciaire sont explorés. Peu à peu, le spectateur, comme les membres du jury, se posent des questions sur la culpabilité de l'accusé. Mais ce qui fait la force de ce beau film, c'est l'histoire d'amour discrète, faite de regards et de silences, qui va transformer cet homme en un être plus complexe, donc plus humain.

Fabrice Luchini tombe sous le charme (comme le spectateur !) de la lumineuse Sidse Babett Knudsen, l'interprète danoise de la célèbre série "Borgen", qui parle très bien le français. Ils sont entourés d'excellents comédiens qui donnent corps à des dialogues brillants et une histoire passionnante.

Comédie dramatique française. De Christian Vincent, avec Fabrice Luchini (Michel Racine), Sidse Babett Knudsen (Ditte Lorensen-Coteret), Éva Lallier (Ann Lorensen-Coteret), Corinne Masiero (Marie-Jeanne Metzer), Michaël Abitboul (l'avocat de la défense) (1h38).