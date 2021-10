Après + de 10 mois d’airplay continu

(le single a été joué sans interruption depuis son envoi radio en juin 2010 ! Soit 44 semaines de rotations)

Version Originale cède sa place à un nouveau single de Hangar



"Les mots

L’histoire de ce titre est double

D’un côté, un guitariste/compositeur amateur de ‘jams’ entre potes, de l’autre un chanteur/auteur qui aime jouer avec les mots.

Composition

Romain, guitariste du groupe, trouve le gimmick lors d’une ‘jam’ enflammée entre les membres de Hangar et Jérôme Goldet (bassiste de -M-, Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert). D’une simple improvisation est né un morceau, aux finitions soignées par Romain et Jérôme, auquel on ne peut qu’adhérer dès les premières mesures.



Ecriture

Antonin, chanteur du groupe, aime la langue française et les jeux de mots. Inspiré par le vocabulaire lié à la grammaire et la conjugaison (majuscule, minuscule, passé composé, singulier…), il écrit une première version originale mais un peu trop sérieuse. Sur les conseils de Jérôme Goldet, réalisateur de l’album, Antonin affine et y ajoute un peu d’émotion et de filles.

« Les mots » devient l’histoire d’un clash amoureux à grands coups de sujets, verbes, compléments. Jamais grammaire et syntaxe n’avaient parues aussi attrayantes !"



"Les Mots", une nouveauté Tendance Ouest.