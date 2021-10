EN DIRECT - Kate et William, le grand jour

15h18 - Dispersion - La famille royale a disparu depuis longtemps du balcon de Buckingham, mais comme des dizaines d'autres, Melinda et Isabella restent collées aux grilles du palais, "au cas où". "J’ai passé une journée merveilleuse. Nous, les Américains, adorons les Anglais", explique Melinda, une quinquagénaire de Virginie. Le gros de la foule a quitté les lieux dans une ambiance bon enfant. La dispersion a été relativement fluide et rapide, des messages audio et des policiers orientant les badauds.

14h56 - Good dog - L'autre vedette du jour à Londres c'est Posey, une chienne portant diadème. Sa jolie petite gueule et sa poussette décorée d'Union Jack en font la coqueluche des médias. "Elle est très sage", se félicite sa maîtresse, une sexagénaire excentrique.

14h46 - Le baiser! - Hellene et son amie Friederike ne sont venues d'Allemagne que pour ça: le baiser entre Kate et William. "Nous nous souviendrons de ce jour toute notre vie? Dans notre pays, nous n'avons pas une famille royale pour rêver. Nous n'avons qu'Angela Merkel..."

14h30 - Hystérie - Sous les clameurs incessantes de la foule, Kate et William échangent un second baiser, tout aussi bref. Ils saluent et sourient, détendus. La famille royale est aussi présente sur le balcon, un peu en retrait. Celle-ci se retire en premier, pour laisser les jeunes mariés un court instant sur le balcon. Puis le couple s'éclipse à son tour, rapidement.

14h25 - KATE ET WILLIAM ECHANGENT LEUR PREMIER BAISER DE MARIES EN PUBLIC. Un baiser bref.

14h17 - Yellow submarine? - Bien pratique pour faire fi de la foule, de nombreux spectateurs sont équipés de périscopes rectangulaires en carton, distribués gratuitement pas des sponsors. Un ingénieux système de miroirs réfléchissants offre une vue imprenable par dessus la tête des voisins.

14h13 - "Messages" de Diana - Un couple gallois de témoins de Jehovah la considère en tout cas comme telle et sa photo est en bonne place sur la poussette de leur bébé. Madan, le père, dit même avoir un ami médium qui a communiqué avec Lady D: "Elle lui a transmis des messages d'amour et de paix. Ca lui ressemble bien, non?"

14h10 - Afflux éclair - La place débouchant sur Buckingham et son balcon drapé de rouge vient d'être ouverte au public. Un flot compact de milliers de fans, encadrés par des policiers, s'avance au pied des grilles, au plus près de la façade.

14h00 - Boutade - Juste avant de dire "oui", William a détendu l'atmosphère en blaguant avec son futur beau-père, selon une spécialiste de la lecture sur les lèvres. "On était censé faire ça juste en famille", a-t-il glissé à l'oreille de Michael Middleton. Le prince Harry y est également allé de son cru, et a murmuré à son frère, à l'arrivée de Kate : "bon, ça y est, elle est là".

13h42 - Place au baiser - Mouvement de foule pour accéder à la place devant le palais. Il s'agit de prendre les meilleurs emplacements pour pouvoir voir le premier baiser officiel des jeunes mariés, qui doit s'échanger sur le balcon de Buckingham à 14h25.

13h14 - Cheers! - Pour trinquer avec style a la santé des mariés, un bar à champagne a été érigé près du palais. Comptez 6 livres pour une flûte, 50 pennies de plus pour du rosé. "Ca marche très, très bien. Je pense que les gens viennent pour s'amuser plus que pour fêter le mariage, parce que c'est jour férié aujourd'hui", estime l'un des serveurs.

13h11 - Carosse - Le couple est emmené vers Buckingham dans le landeau royal, le même qui avait été utilisé pour les noces de Charles et Diana il y a 30 ans.

13h09 - Vivats - Kate et William sortent de Westminster sous les clameurs de la foule et au son des cloches carillonnantes.

Conte de fée?

13h05 - Film - Les nouveaux mariés remontent la longue allée de l'abbaye au son d'une musique digne du "Cendrillon" de Disney.

12h52 - Hymne - Le "God save the queen" est chanté dans l'abbaye et repris en choeur sur le Mall par la foule, qui agite des drapeaux. Ceux qui n'ont pas trouvé de place face aux écrans géants de Trafalgar Square sont repoussés vers St James Park, désormais bondé. Le soleil pointe ses rayons. Partout on pique-nique tout en applaudissant les orgues de Westminster, diffusés par les hauts-parleurs.

12h45 - Voeux du cosmos - Les astronautes de la station spatiale internationale adressent tous leurs voeux de bonheur aux époux. "Depuis l'espace, l'équipage de l'Expédition 27 de la station spatiale internationale souhaite adresser ses félicitations et meilleurs voeux. Nous sommes tous en train de regarder".

12h25 - Cérémonial - Le choeur entame des chants. Kate et William, assis près de l'autel, se sourient. L'archevêque s'adresse aux époux.

12H21 - "Elégant et chic" - "C'est une robe de mariée beaucoup plus raffinée que celle de la princesse Diana", commente Karl Lagerfeld sur France 2. "C'est très joli, relativement classique mais ça va dans le décor, avec un petit air années 50 qui rappelle Marilyn ou la robe de mariage d'Elizabeth II", ajoute le couturier vedette de Chanel. "La dentelle est jolie, notamment le voile rebrodé et le diadème placé pas trop haut, sans un trop gros chignon. C'est ravissant et la proportion de la traîne est parfaite".

12h20 - WILLIAM ET KATE OFFICIELLEMENT UNIS

12h19 - Au pays des froggies - Et pendant ce temps, les nombreux Britanniques expatriés à Eymet, en Dordogne, suivent la cérémonie sur un écran géant dans le café du village. "Je ne sais pas si la reine va accepter Kate. Son grand-père travaillait dans les puits de mine. Les vieilles fortunes tolèrent mal les nouveaux riches", tempère un antiquaire du coin.

12H18 - Anneau - William passe l'alliance à l'annulaire de Kate.

12h15 - KATE ET WILLIAM ECHANGENT LEURS VOEUX

12h12 - Champagne! - Tandis que l'archevêque de Canterbury s'adresse aux mariés, des fans ouvrent déjà le champagne, à l'extérieur de l'abbaye.

12h11 - LA ROBE DE KATE A ETE DESSINEE PAR SARAH BURTON CHEZ ALEXANDER MCQUEEN. La robe est en satin blanc et ivoire, pourvue d'une longue traîne de 2,70 m et dont le haut et les manches sont entièrement en dentelle. Le bas s'évase pour évoquer une fleur.

12h08 - Retransmission - Depuis 11 heures tapantes, les dizaines de hauts parleurs installés tout le long du Mall ont commencé à diffuser la cérémonie.

12h05 - Dans la nef - Kate remonte lentement la nef plantée d'arbres, suivie par quatre petites demoiselles d'honneur en blanc et deux garçonnets en veste rouge.

12h00 - KATE ENTRE DANS WESTMINSTER - La mariée arrive à l'abbaye, salue la foule, puis prend la main de son père pour cheminer jusqu'à l'autel.

11H55 - Radieuse - Sous son voile blanc très simple, Kate, souriante, ne cesse de saluer la foule. Son père est à ses côtés.

Les fiancés à l'abbaye

11h51 - KATE, EN ROBE BLANCHE ORNEE DE DENTELLE, EST ENTREE DANS SA ROLLS AU TOIT VITRE, QUI DEMARRE

11h42 - Reine - Elisabeth II, toute de jaune pâle vêtue, et le duc d'Edimbourg prennent à leur tour la route de l'abbaye à bord de leur Bentley prune. On aperçoit au travers des vitres un plaid bleu sur les genoux de la reine. Les dix cloches de Westminster retentissent en choeur avec les orgues.

11h40 - Le père - La Rolls Royce du prince Charles et de son épouse Camilla, vêtue d'ivoire et coiffée d'une grande capeline, franchissent les grilles de Westminster.

11h36 - Symbolique - L'un des réseaux internet sans fil mis à disposition des journalistes à l'église St. Margaret, près de Westminster, a été baptisé "Camilla".

11h30 - Cloches et clameurs - La foule, galvanisée par des heures d'attente et alors que s'approche l'heure fatidique, applaudit à tout rompre au passage des voitures des invités.

11h27 - La marque de Lady D - "Beaucoup de gens sont ici à cause de Diana", estime Margie Jose, 39 ans, venue de San Fransisco. "Elle a fait énormément de choses bien. Elle voulait que ses fils aient une vie authentique et elle y est arrivée. William en est l'exemple vivant." "Lorsque Diana est morte, il a pris sa relève. Tout en lui me fait penser à elle", renchérit Anthony Ramdass, un Canadien de 49 ans.

11h23 - Révolution? - Pour Liz, une Galloise d'une soixantaine d'années, ce mariage offre l'occasion de changer le fonctionnement "trop victorien" de la famille royale, que "la reine n'a pas su moderniser".

11h21 - A l'autel - William et Harry, souriants, remontent le long tracé pourpre de la nef de Westminster. Ils s'arrêtent peu avant l'autel. William apparaît détendu et échange avec plusieurs invités.

11h10 - Top départ - La Bentley noire du prince William, dont on aperçoit la veste écarlate de l'uniforme, quitte Clarence House pour rejoindre l'abbaye, sous les cris des badauds. Il salue la foule en délire de la main gauche. Son frère Harry, en uniforme sombre, est à ses côtés. Les cloches sonnent à toute volée.

11h08 - Fiesta - Dans Battersea High Street, l'une des milliers de fêtes de quartier organisées aujourd'hui à Londres vient de démarrer. Des centaines d'habitants se pressent au son d'un orchestre caribéen, autour de tables nappées aux couleurs de l'Union Jack.

11h04 - Sobre et de bon goût - Le Premier ministre David Cameron, en queue de pie, et sa femme Samantha, en robe crayon émeraude et simples fleurs bijoux dans les cheveux, franchissent les portes de Westminster.

11h00 - Drapé - Le drapeau royal flotte sur Buckingham. Le balcon, drapé de rouge, est enfin prêt pour le baiser. Au dessus, les toits du palais sont parsemés d'agents de sécurité qui scrutent la foule à la jumelle et des hélicoptères survolent l'esplanade.

10h55 - Bénédiction - "J'ai déjà écrit une lettre", déclare le Dalaï Lama, qui souhaite au couple un "heureux mariage". "Je leur adresse mes félicitations", ajoute le prix Nobel de la Paix, qui participe à Tokyo à une prière pour le Japon.

10h50 - Impatients - Le public se resserre autour de Clarence House, la résidence de Charles, Camilla , William et Harry. Le futur marié devrait en sortir d'ici une demi-heure, avec son frère qui est aussi son témoin. En attendant, une fanfare de guardes vêtus de rouge, comme le marié, enchaîne des tubes, de Barry Manilow à Stevie Wonder.

Cortège très sélect d'invités

10h45 - Sir Elton John - La pop star, cravate de soie violette et gilet d'or pâle, prend place dans l'abbaye avec son tendre époux, David Furnish.

10h16 - Les Beckhams de la fête - Les très médiatiques David et Victoria Beckham, tout de sombre vêtus, font leur entrée dans l'abbaye. Victoria, enceinte, porte un chapeau à voilette bleu-noir assortie à une robe chasuble dévoilant à peine son ventre arrondi. Son mari arbore la croix de l'ordre de l'Empire britannique au revers de sa veste.

10h13 - Trop belle! - "Kate est vraiment sympa. Je la trouve trop belle!", lance Nell, 6 ans, un chapeau parapluie aux couleurs de l'Union jack sur la tête. "Quand je serai grande, je veux être une princesse!"

10h05 - Des gens normaux - Mina Best, une étudiante de 21 ans, trouve que Kate et William "sont des gens normaux et sincères. Ce n'est pas l'image que l'on se fait de la famille royale."

09h50 - Keep moving! - Pour passer d'un côté à l'autre du Mall, il faut emprunter un des passages délimités par les cordons de policiers. Gare à celui qui ne traverse pas assez vite! Il risque une amende de 500 livres. "C'est du vent, ils veulent juste faire peur aux gens!", estime James, un jeune Londonien.

09h45 - Envieuse - "Elle est superbe. Elle me fait mourir d'envie!", lâche Glynis Jones, 68 ans, une bouteille de champagne à la main. "Leur mariage durera. Ils se connaissent depuis longtemps. Et William a appris de son père."