Paris (AFP). Attentats de Paris: tous les blessés hospitalisés identifiés

Tous les blessés des attentats du 13 novembre à Paris soignés dans les hôpitaux civils ou militaires ont été identifiés, a-t-on appris mardi de sources concordantes. Les attentats ont fait en tout 352 blessés. Toutes les personnes hospitalisées à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont été identifiées, ainsi que celles admises dans les hôpitaux militaires Bégin et Percy, a précisé l'AP-HP et le service santé des armées. Selon le dernier bilan annoncé mardi par la ministre de la Santé Marisol Touraine, 221 victimes sont encore hospitalisées dans les hôpitaux de Paris ou de la petite couronne et 57 sont en réanimation. Pour les seuls hôpitaux de l'AP-HP, le pronostic vital reste engagé pour "au moins trois personnes", a-t-elle précisé devant les sénateurs. La Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a pour sa part précisé que 117 personnes, parmi les 129 décédées, ont été identifiées.

