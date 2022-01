Depuis 23h25, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre, les journalistes de Tendance Ouest se sont mobilisés pour transmettre à leurs auditeurs et lecteurs les informations les plus précises sur les attentats qui se déroulaient à Paris et leurs conséquences en Normandie.

Ne pas perdre son âme ...

Bien au delà de cette implication "professionnelle", associée au 3 jours de Deuil National, Tendance Ouest a souhaité rendre hommage aux 129 victimes, dont Guillaume, Germain, Mathieu, Cédric, Thomas, Antoine, ... enfants de Normandie, abattus froidement un soir d'automne.

Les studios de Tendance Ouest à Saint-Lô se sont parés des trois couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français pour ne pas perdre l'espérance, la fraternité, la générosité, le respect et l'amour du prochain indispensables pour combattre la haine.

Après le journal de 8h00, le lundi 16 novembre, Tendance Ouest a diffusé le titre "Imagine" de John Lennon, en hommage aux victimes.

Attentats de Paris. En Normandie, Tendance Ouest rend hommage aux victimes Impossible de lire le son.

A 12h00, le lundi 16 novembre, en union avec l'ensemble des français pour la "minute de silence", Tendance Ouest a diffusé la Marseillaise entonnée par le Metropolitan Opera de New-York sous la direction de Placido Domingo.