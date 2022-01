Concours de plaidoiries des lycéens au Mémorial de Caen : un record de candidatures

C'est un record enregistré par le Mémorial de Caen : cette année, 1 500 dossiers de lycéens ont été reçus pour participer au concours de plaidoiries, dont la 19e édition débute vendredi 29 janvier. 140 plaidoiries seront écoutées lors de finales régionales à partir du 2 décembre dans douze villes de France, à l'issue desquelles quatorze équipes seront sélectionnées et "exprimeront leur indignation face à des atteintes fondamentales aux Droits de l’Homme, au Mémorial de Caen, devant le public et un jury composé de lycéens et de personnalités du monde juridique et médiatique".

Par ailleurs, 11 élèves-avocats ont été sélectionnés par leurs établissements. Du côté des avocats, le Mémorial a reçu 63 plaidoiries de tous les continents. Dix d'entre elles ont été retenues par un jury, et seront présentées devant le jury présidé par Moncef Ben Moussa, Conservateur du musée national du Bardo à Tunis, dimanche 31 janvier au Mémorial.