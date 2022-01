L'église Saint-Pierre renforce sa mission d'accueil

Si la messe y est célébrée quotidiennement (du mardi au vendredi, 16h) et le dimanche matin (11h), aucun baptême, mariage ou enterrement n'y a lieu. "Saint-Pierre est rattaché à la paroisse de la Sainte-Trinité mais est autonome. C'est un centre spirituel depuis 1975, établi par Monseigneur Badré, sur le modèle de Saint-Louis d'Antin à Paris", explique le père Philippe Olivier.

Un lieu d'art et de foi

Pour preuve : l'édifice doit ses seules ressources "à l'argent de la quête et à la vente de lumignons", indique Marie-Noëlle Bouchaert, déléguée épiscopale. Afin d'en faire un "signe visible de la foi et de la vie chrétienne", Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque du diocèse, a récemment nommé une équipe pour renforcer Saint-Pierre dans sa mission. "Nous avons deux axes", explique Chantal Boutemy, l'une des membres : "développer l'équipe d'accueil des visiteurs", que ce soit pour une écoute ou pour recevoir le sacrement de réconciliation. "Et nous voulons créer des ponts entre la culture, l'art et la foi", poursuit Marie-Noëlle Bouchaert, par exemple au travers d'expositions. Autant de projets, portés par des bénévoles, qui font de l'église Saint-Pierre bien plus qu'un simple lieu de passage.

Pratique. Accueil et écoute par un prêtre du mardi au vendredi de 15h à 18h, samedi 15h30 à 18h. Par un laïc jeudi et vendredi, 15h à 18h.