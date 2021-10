Mine d'or TV

On commence avec de bonnes nouvelles puisqu'on parle renouvellement de séries. Gossip Girl sera de retour l'an prochain tout comme 90210, le remake de Beverly Hills et ça ce n'était pas gagné. Sachez aussi que l'on verra une nouvelle saison de vampire Diaries, la série de vampires à mi-chemin entre Twilight et True Blood. Supernatural continue aussi.

Par contre c'est terminé, comme annoncé, pour Smallville.





La série « 21 jump street » qui avait révélé Johnny Depp dans les années 80 va connaître son adaptation au cinéma ! L'an prochain, on verra donc sur grand écran l'histoire de ces post-ados qui se font infiltrer par des policiers chargés de les coincer. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que Johnny Depp, comme il l'avait promis, fera une apparition dans le film pour reprendre durant quelques scènes son rôle de Tom Hanson.



Les nominations des séries les plus vues dans le monde entier sont tombés. On connaitra le résultat lors du festival de Monte carlo en juin. Dans la catégorie Drame il y a :

-Les experts

-Les experts miami

-Dr House



Comédie :

-Desperate Housewives

-The Big Bang theory

-Mon oncle Charlie



Des séries qui connaissent donc le succès également dans nos contrées.



