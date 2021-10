Béatification de Jean-Paul II

Un pape poète et homme de théâtre!

Avant de devenir le successeur de Pierre, Karol Wojtyla fut comédien et auteur d'une oeuvre littéraire riche et dense. Sa poésie et son théâtre ont été publiés sous des pseudonymes, entre 1950 et 1979, dans la presse catholique polonaise à Cracovie.

Son oeuvre révèle et exprime cette étonnante vocation-rencontre de Karol Wojtyla entre art et foi, expression littéraire et vie religieuse, écriture poétique et Écriture sainte, fidélité aux racines polonaises et appel à la mission universelle. C'est un témoignage essentiel pour comprendre la vie et la pensée de Jean Paul II.