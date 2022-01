Paris (AFP). Après les attentats, Hollande veut détruire l'organisation État islamique, l'enquête s'accélère

Après le choc, la riposte: contre "le terrorisme de guerre" qui a ensanglanté Paris, François Hollande a promis lundi de "détruire" l'organisation jihadiste État islamique (EI), tandis que la traque d'un suspect-clé s'intensifie. Les enquêteurs ont aussi dans leur viseur un jihadiste belge qui vivrait en Syrie, Abdelhamid Abaaoud, dont ils n'excluent pas qu'il soit "l'inspirateur" des attentats du 13 novembre, les plus sanglants de l'histoire du pays avec 129 morts et 352 blessés près du Stade de France, dans la salle du Bataclan et dans plusieurs bars et restaurants de la capitale. "Les actes de guerre de vendredi ont été décidés et planifiés en Syrie, préparés et organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises", a affirmé le président Hollande. Devant le Congrès réuni à Versailles, le chef de l'État a affiché sa détermination à "détruire" et non "pas contenir" l'EI qui a revendiqué la tuerie. Il veut aussi faire réviser la Constitution pour pouvoir prendre des mesures exceptionnelles sans recourir à l'état d'urgence décrété vendredi soir dans la foulée des attaques. Il a annoncé des effectifs supplémentaires dans les forces de l'ordre et la justice et envisagé la création d'une "garde nationale" de réservistes. Sur le front extérieur, Paris a bombardé dimanche le fief de l'EI à Raqa, dans le nord de la Syrie. La France poursuivra "ces frappes au cours des semaines à venir", a martelé le président, acclamé par les parlementaires qui ont entonné la Marseillaise. François Hollande, qui souhaite "unir" les forces françaises avec celles de la Russie et des Etats-Unis contre l'EI en Syrie, reçoit mardi le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. L'état-major américain a interdit tout déplacement privé à Paris de militaires américains. - Salah Abdeslam traqué - Lundi, l'enquête s'est accélérée, notamment du côté des ramifications belges. Deux suspects ont été inculpés à Bruxelles pour "attentat terroriste", mais une vaste opération policière dans le quartier populaire bruxellois de Molenbeek n'a pas permis d'appréhender un suspect-clé des attaques, Salah Abdeslam, toujours traqué. Ce dernier, 26 ans, a loué une Polo noire immatriculée en Belgique retrouvée garée devant le Bataclan, où 89 personnes ont péri. Les enquêteurs pensent qu'il a formé avec son frère Brahim, qui s'est fait sauter boulevard Voltaire, l'équipe qui a criblé de balles les terrasses de restaurants, avant d'être exfiltré après avoir appelé des complices en Belgique. Un conducteur muni des papiers d'identité de Salah Abdeslam a été contrôlé samedi par des gendarmes français non loin de la frontière belge, mais il a pu poursuivre sa route, n'étant pas encore recherché. Selon les enquêteurs, Salah Abdeslam a côtoyé Abdelhamid Abaaoud, jihadiste belge de 28 ans, soupçonné d'être le commanditaire d'attentats projetés en Belgique par une cellule jihadiste et recherché depuis janvier. Les enquêteurs français ont par ailleurs identifié deux kamikazes supplémentaires. Samy Amimour, 28 ans, originaire de la banlieue parisienne, est l'un des assaillants du Bataclan. Mis en examen en octobre 2012 pour avoir voulu aller au Yémen, il était parti en Syrie en septembre 2013 en violation de son contrôle judiciaire. Le deuxième est un kamikaze du Stade de France à côté duquel un passeport syrien au nom d'Ahmad Al Mohammad, 25 ans, a été trouvé. L'authenticité de ce passeport "reste à vérifier" mais ses empreintes concordent avec "celles relevées lors d'un contrôle en Grèce en octobre", selon la justice française. Ils s'ajoutent aux trois jihadistes morts déjà identifiés: Omar Ismaïl Mostefaï, 29 ans, Bilal Hadfi, 20 ans, et Brahim Abdeslam, 31 ans. La Turquie a assuré avoir alerté la France au sujet de Mostefaï, kamikaze du Bataclan, sans recevoir de réponse. Bilal Hadfi, qui s'est fait sauter au Stade de France, et Brahim Abdeslam étaient des Français résidant en Belgique. Ce dernier avait loué une Seat noire, immatriculée en Belgique et retrouvée en banlieue parisienne avec trois kalachnikov. Un autre frère Abdeslam, Mohamed, a été relâché lundi après une garde à vue en Belgique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire