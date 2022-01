Des mesures pour renforcer la sécurité des bâtiments régionaux de Normandie

"Compte tenu des circonstances, nous mettons en place dès aujourd’hui des mesures supplémentaires de sécurité dans les bâtiments hébergeant les services régionaux et accueillant du public, en coordination avec les Préfets de Basse et Haute‐Normandie", indiquent les deux hommes dans un communiqué commun. A l'entrée de ces lieux, il est désormais demander aux personnes y entrant d'ouvrir systématiquement leur sac. L’accès au parking sous‐terrain de l’Hôtel de Région à Rouen sera limité aux seuls agents et élus régionaux.