Normandie : la sécurité renforcée dans les bâtiments régionaux

L'accès aux deux Conseils régionaux est désormais renforcé : tous les sacs des visiteurs extérieurs seront ouverts et l'accès au parking souterrain de l'Hôtel de Région sera limité aux seuls agents et élus régionaux.

Par ailleurs, les présidents ont échangé avec les préfets "afin que toutes les mesures visant à assurer la sécurité aux abords et dans les gares ainsi que dans les lycées normands soient mises en oeuvre [...]."

"Compte tenu des circonstances, nous mettons en place dès aujourd'hui des mesures supplémentaires de sécurité dans les bâtiments hébergeant les services régionaux et accueillant du public, en coordination avec les Préfets de Basse et Haute-Normandie" , indiquent Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais.