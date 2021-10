Demandeur d'asile : 3 Arméniennes à la rue à Caen

Klara 72 ans, Astrik 47 ans et Nariné 17 ans, sont respectivement grand-mère, mère et fille. Et si nous vous en parlons ce matin c'est parce que ces trois Arméniennes qui fuient leur pays pour des raisons politiques depuis trois ans sont à la rue depuis quelques jours à Caen.