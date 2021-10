L'imprimerie, pour les amateurs de simplicité

Mais ils ne regretteront sans doute pas cette recherche, d'autant que le stationnement à proximité y est facile et gratuit. A noter, l'accès pour les personnes handicapées.



Qualité et bon marché

Les beaux jours sont là, et la terrasse aussi offrant une quinzaine de places au soleil ou à l'ombre pour profiter le midi d'un bon moment de détente. L'intérieur, style industriel, n'est pas moins agréable avec ses deux zincs qui donnent envie d'y boire un verre, et son personnel chaleureux. Dans l'assiette, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une “bonne table” : simplicité, qualité et bon marché. Plat du jour à 8 euros (aujourd'hui : côte de porc et pommes de terre sautées), combiné à un dessert (faisselle au miel ou crêpe sucrée) et un café pour 10,50 euros. A la carte, des salades autour de 7euros, de brebis, betteraves et autres crudités, ou d'anchois, harengs et pommes de terre. En sus, un choix de galettes (2,10 à 6,50 euros) et de crêpes en dessert, à des prix défiant toute concurrence. Une galette et un dessert pour 11euros, cette adresse a vite fait de se créer des habitués !

Pratique. “L'imprimerie”, 65 rue des Rosiers. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 15 h. Tél. 02 31 08 42 42.



