Attentats de Paris. Un commissaire de police de l'Eure gravement blessé au Bataclan

Arnaud Beldon, 38 ans, commissaire de Louviers-Val-de-Reuil, était en compagnie de sa compagne, elle aussi commissaire à Deauville (Calvados), au concert du groupe de rock californien Eagles of Death Metal dans la salle de concert parisienne.

Touché dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, le commissaire a été hospitalisé dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger.

M. Beldon était en poste depuis un peu plus d'un an et a fait ses classes à l'école d'officiers de police de Cannes-Écluse (Seine-et-Marne).

L'attentat au Bataclan a été le plus meurtrier (au moins 82 morts) de la série d'attaques perpétrées à Paris vendredi soir, revendiquées par le groupe État islamique.