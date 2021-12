Attentats: Un courrier des responsables religieux de Rouen

Ce n'est pas la première réunion interreligieuse mais celle-ci revêt une importance toute particulière. Depuis près d'un an et les attentats qui ont frappé Charlie Hebdo et Paris, les responsables religieux de Rouen se réunissent régulièrement. Le but : "Montrer que la foi nous engage ensemble", rappelle Zoltan Zalay, pasteur et représentant de la Fédération Protestante de France en Haute-Normandie.

C'est l'archevêque Dominique Lebrun qui a pris l'initiative de cette rencontre ce samedi midi, pour, dit-il, "partager ensemble ce que nous ressentons et montrer que nos différences ne nous opposent pas".

Les terroristes "ne représentent pas l'islam"

Cette image rassembleuse doit permettre d'apaiser les tensions qui pourraient advenir dans les jours et semaines à venir. C'est ce que craint en tout cas Karabila Mohammed, du Conseil Régional du Culte Musulman: "Les auteurs de ces attentats ne représentent pas l'islam. Depuis un an, nous avions le sentiment que le travail engagé avec les autres religions portaient leurs fruits. Je crains que ces actes barbares, que nous condamnons fermement, renforcent l'islamophobie en France et l'amalgame entre religion et terrorisme. Depuis hier, je reçois des appels de responsables de la communauté musulmane, inquiets pour les victimes mais aussi en tant que musulmans responsables de ce culte."

Alors que le diocèse de Rouen a pris l'initiative d'un rassemblement dimanche 15 novembre à 15h à la basilique Notre-Dame-de-Bonsecours, les différents responsables réfléchissent à la possibilité d'une action commune.

L'intégralité du courrier adressé au Préfet :

Monsieur le Préfet,

Les attentats de Paris nous bouleversent. Nous nous associons à toute la société pour dire notre compassion envers les familles des victimes. Les croyants sont révoltés. Nous sommes inquiets : la religion est déformée, bafouée.

Nous voulons affirmer avec la plus grande force que nos communautés serviront la paix jusqu'au bout. Dieu est pour nous source d'amour qui ne peut que combattre la haine. La diversité de nos traditions ne peut pas nous opposer.

Nous voulons vivre dans la fraternité. Nous le faisons déjà dans notre immense majorité par le voisinage de tous les jours. Personne ne doit être stigmatisé à cause d'actes inhumains. Ces meurtres n'ont pas de place dans nos religions : la vie est sacrée. Nous le disons avec humilité au regard de notre histoire. Nous croyons que des progrès sont possibles sur notre planète. Et nous nous engageons à inviter nos fidèles à se rencontrer, à se parler et à s'aimer.

Chaque croyant, chaque croyante veut être artisan de la paix. Nous utiliserons les armes qui sont les nôtres : la prière et l'amitié. Nous voulons dire à l'autorité de l'Etat notre disponibilité à continuer de travailler sans arrière-pensée pour le vivre ensemble.

Avec notre sympathie et notre confiance dans la mission qui est la vôtre au service de la justice et de la paix.

Pasteur Zoltan Zalay, pour la Fédération protestante de France en Haute-Normandie

Karabila Mohammed, pour le Conseil régional du culte musulman

Bachar El Sayadi, Union de Musulmans de Rouen

Pères Yves Colin, église orthodoxe roumaine à Rouen

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, église catholique

En solidarité avec le pasteur Luc Réaux, Eglise évangélique, et avec le rabbin Michaël Bitton, synagogue de Rouen, abstents de Rouen.