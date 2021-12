Attentats de Paris : les mesures de sécurité prises par la préfecture de la Manche

L'état d'urgence a été décrété par le Président de la République sur l'ensemble du territoire.

Ecoutez Olivier Marmion le directeur du cabinet de la Préfète de la Manche

Olivier Marmion Impossible de lire le son.

Un deuil national de trois jours a été décidé par le Président de la République. Tous les drapeauxdes édifices publics sont mis en berne.

La préfète de la Manche a réuni ce samedi matin, avec les procureurs de Cherbourg et de Coutances, l'état major de sécurité composé de l'ensemble des forces de l'ordre et des représentants de l'armée.

Les patrouilles des forces de l'ordre ont été renforcées, dès hier soir, afin de sécuriser les sites sensibles du département.

Les principales manifestations sportives et culturelles, prévues ce week-end et encadrées, ne sont à ce stade pas remises en cause, à l'exception du concert de ce samedi soir à Cherbourg, du groupe « LEJ » annulé par la mairie. Elles font l'objet d'une vigilance particulière dans le cadre de la posture Vigipirate en vigueur depuis janvier 2015.



Toutefois en raison des impératifs de sécurité, il est recommandé la plus grande prudence dans la participation à des rassemblements spontanés.

Au regard de la situation actuelle, les établissements scolaires restent ouverts dans leur mode de fonctionnement habituel.

La région Ile-de-France fait l'objet d'un état d'urgence renforcé. Il est donc conseillé aux personnes souhaitant se rendre à Paris et en région parisienne, ce week-end, de différer leurs déplacements.