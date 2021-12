L'Association islamique et culturelle du Calvados indique condamner « avec fermeté ces actes barbares et criminels ».

« Face à la gravité de la situation », les représentants de l'association appelle « la Nation toute entière à l’unité et à la solidarité » et indique partager la douleur des familles des victimes et « exprime ses condoléances les plus sincères ».