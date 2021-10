Le jeudi, c’est apéro-entrepreneur à Mondeville

Ici, pas de conférence ou de table ronde, nul besoin non plus de porter une cravate ou même d’arriver à l’heure. L’objectif est de rassembler des responsables d’entreprise dynamiques et désireux de partager leur expérience.

Parler de son entreprise

"Nous souhaitons que les entrepreneurs, qu’ils travaillent seul ou dans de grandes entreprises, depuis quelques semaines ou depuis des années, puissent se retrouver et échanger dans un espace très convivial", explique Aurore Lepaintre, co-organisatrice de ces rendez-vous à Mondeville. Le principe est simple, et le succès certain. De 15 personnes lors de la première réunion en février, le nombre de participants est passé à 40 dès la troisième séance. "La soirée se déroule très simplement, puisque l’idée est juste d’échanger sur l’entreprenariat, de relater ses expériences ou de communiquer des contacts", assure l’autre organisatrice, Anaëlle Le Coguic.

Pratique. Apéro à 19 h le premier jeudi du mois à la "Case à bière", 52, route de Paris, Mondeville.

> Audio : l'une des organisatrices, Aurélie Lepaintre nous explique le principe de ces soirées.