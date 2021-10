“Il faut tout miser sur le durable”

"Les faiblesses en matière de développement durable sur ce territoire, nous les connaissons aujourd’hui assez bien. Elles résident dans un logement très énergivore et un étalement urbain qui oblige les gens à faire de plus en plus de kilomètres pour se déplacer.

Sur la question de l’étalement urbain, par exemple, on sait que la ville et son agglomération sont extrêmement révélatrices en France du mode de consommation de l’espace et de terres agricoles notamment. Il y a donc nécessité de construire davantage de logements à Caen même, en tenant compte des normes les plus exigeantes, mais aussi d’avoir une politique de transports durables beaucoup plus affirmée".