Caen : “Je vais trouer ton copain”

C’est dans un état second qu’il décide à 7 h du matin de récupérer une dette de shit. Armé d’une réplique de fusil d’assaut chargé de billes de plastique, il chemine jusqu’à son “débiteur”. Il croise un employé de Véolia qu’il insulte et deux employés municipaux, qu’il vise, avec son fusil. Quant à son supposé débiteur, absent de son domicile, c’est la compagne de celui-ci qui en a été quitte pour une grosse frayeur : “Je vais trouer ton copain s’il ne me donne pas 2 000 ¤ ”. La jeune femme s’enfuit, son fils de 2 ans en pleurs dans les bras. Les gendarmes interviennent, alertés par des témoins. Le tribunal a condamné S.G à seize mois de prison dont huit mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans durant lesquels il devra se soigner. Il devra aussi verser 500 ¤ aux employés municipaux et à l’employé de Véolia.

Avant d’être emmené purger sa peine, il a adressé un signe de victoire à ses amis, présents dans la salle...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire