Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: 2 Israéliens tués dans un attentat, mort d'un Palestinien

Deux Israéliens ont été tués par balles vendredi après-midi apparemment dans une embuscade tendue par un ou plusieurs Palestiniens au sud de Hébron, secteur en proie à un nouvel accès de violence qui a coûté la vie à un Palestinien lors de heurts. Un père et son fils israéliens ont été assassinés "quand des coups de feu ont été tirés sur leur véhicule près de Hébron", a dit l'armée qui parle d'attentat "terroriste". Deux autres des occupants du véhicule ont été légèrement blessés, trois autres pris en charge psychologiquement en état de choc, a-t-on appris de source hospitalière israélienne. Les auteurs de l'attaque ont pris la fuite et des recherches sont en cours pour les retrouver, ont dit l'armée et la police. Les faits se sont produits près de la colonie d'Otniel. Les médias israéliens évoquent une embuscade dont le ou les auteurs ont attendu en bord de route l'arrivée d'une voiture israélienne pour passer à l'acte puis s'enfuir en voiture. Les victimes se rendaient à une réunion familiale quand elles ont été prises pour cibles, ont indiqué les médias israéliens. Un Palestinien a par ailleurs été tué à Hébron lors de heurts avec l'armée israélienne, a indiqué l'hôpital de cette ville du sud de la Cisjordanie occupée. Hassan al-Saada al-Bo, 21 ans, a été atteint d'une balle dans le coeur lors d?affrontements avec des soldats, a dit l'hôpital. Un attentat à l'arme à feu contre une famille de colons le 1er octobre près de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie avait marqué le début de la spirale des violences actuelles. Un couple avait alors été tué sous les yeux de ses enfants. Les violences qui réveillent le spectre des intifadas passées sans en avoir eu jusqu'alors l'intensité ont fait depuis le 1er octobre 80 morts côté palestinien --dont un Arabe israélien-- et 12 côté israélien. Une grande majorité des Palestiniens tués l'ont été en tentant ou en menant des attaques.

