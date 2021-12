My Traiteur Bio s'installe à Rouen

Il y a un mois, la boutique My Traiteur Bio a ouvert ses portes à Rouen sur la place du Vieux-Marché. "Nous étions déjà installés à Louviers depuis trois ans et comme aucun traiteur certifié bio n'existait à Rouen, on a voulu se lancer", indique Anne Dubois, l'une des cogérantes. Ici, tous les produits bio sont cuisinés maison.

Ici, plats végétariens, poissons et viandes sont proposés et même du pain bio et des bières locales. Petit plus, il est possible de déjeuner sur place.