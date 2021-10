Itinéraire Normand: le guide "temps libre" pour les Normands!

Itinéraire Normand est un guide distribué à plus d'1 million de normands. Des guides différents selon le département où vous habitez et qui vous permet d'avoir des réductions auprès des sites touristiques membres de l'association. Ils sont plus d'une 60aine répartis dans les 5 départements normands mais aussi en Bretagne frontalière.



Ce guide est distribué avec la publicité dans une enveloppe blanche sans nom ni adresse et il est gratuit.



Ecoutez Mr Lebel nous décrire ce guide pratique:





