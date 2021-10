Au printemps, la Normandie se découvre!

Ecoutez Jean-Louis Laville nous présenter l'édition 2011 de La Normandie se découvre:

Dans les 2 régions normandes, découvrez des dizaines d'idées sorties avec des sites touristiques nombreux et variés pour toute la famille. Vous choisissez par thème ou par zone géographique. Et vous profitez aussi des bons plans de l'opération puisque des bons valables chez tous les partenaires vous permettent de profiter de réductions et d'offres attractives.Pour découvrir tous les partenaires, vous pouvez vous procurer une brochure dans les offices de tourisme ou chez les commerçants normands. Ou bien vous le téléchargez à la fin de cet article ou directement sur http://www.lanormandiesedecouvre.com/ Les coupons "Pass découverte" se trouvent de la même façon.Profitez en c'est jusqu'au 8 mai, l'opération a donc lieu également pendant les vacances!