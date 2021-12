La ministre du travail en visite à Cherbourg

Myriam El Khomri, fraîchement nommée ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, sera en visite à Cherbourg, ce vendredi 13 novembre.

Arrivée à 15h30, elle visitera tout d'abord le centre de formation pour adultes, l'AFPA, et particulièrement les ateliers soudage, chaudronnerie et tuyauterie. Un temps d'échange avec les stagiaires et les tuteurs est prévu, avant une présentation du projet de Cité régionale des formations du Cotentin. Une volonté du conseil régional, qui souhaite optimiser les sites d'Equeurdreville et Cherbourg-Octeville. Le premier devrait notamment accueillir un plateau technique de formation aux Energies Marines Renouvelables (EMR), le second conserver les activités de l'AFPA, mais aussi l'école d'infirmière et un espace hébergement/restauration pour les stagiaires.

A 16h50, Myrima El Khomri se rendra à Tourlaville pour découvrir l'entreprise Normétal, qui réalise notamment la passerelle du bassin du commerce. Elle visitera également l'atelier de soudage et échangera avec les salariés. La journée se terminera à la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) pour présenter à la ministre les actions de l'établissement. Elle y rencontrera des jeunes bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes, une aide du gouvernement à destination des 18-26 ans qui souhaitent s'insérer dans le monde professionnel.