La plage d'Houlgate, constellée de cerfs-volants

Sur 1,3 kilomètre de plage, ils seront cette année 250 à 300 personnes à tirer les ficelles de cette pratique artistique ! Les pointures internationales du genre ne manqueront pas à l'appel : certains viennent de Nouvelle-Zélande côtoyer anciens champions du monde et anciens champions de France de la discipline.



Une bonne partie de la plage sera consacrée aux cerfs-volants acrobatiques, où les voiles danseront au rythme de la musique. Soixante pièces géantes seront aussi de la fête, certaines atteignant... 45 mètres de long ! “ Il y aura de tout ”, précise Frédéric Naze, de l'association Plein Vent qui organise l'événement, “ tout, pourvu que ça vole ! ”



Les enfants auront leur atelier de fabrication de cerf-volant, et les malchanceux qui ne pourront venir profiteront des plus de 1500 photos postées chaque jour sur Facebook...





Pratique. Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai sur la plage d'Houlgate. Tél. 02 31 24 34 79



