Un Hérouvillais sur la trace des Français du Titanic

Fasciné par l'histoire du Titanic depuis la découverte de l'épave par 3 800 mètres de fond en 1985, il adhère plus tard à l'association française du Titanic, la référence sur le sujet. Il s'attache, au printemps 2010, à continuer le travail de recherche d'archives sur la trace des 49 Français, passagers et membres d'équipage, à avoir fait la première et dernière traversée à bord du paquebot. ' On avait déjà beaucoup d'éléments, mais on ne disposait parfois que des noms et de l'âge des passagers. Quelques familles nous ont donné de nouvelles informations, d'autres ne veulent pas être ennuyées par ce qu'elles considèrent comme une vieille histoire. Dans certains cas, j'en connais plus sur une personne que ses propres descendants ! ”, s'amuse Alain Dufief.



Tous retrouvés, sauf un



D'une moyenne d'environ 30 ans, les Français embarqués avaient des profils très différents. En majorité d'origine parisienne, aucun ne venait de Basse-Normandie malgré une escale à Cherbourg le 10 avril. Dans les membres d'équipage, on comptait un stewart 1e classe, plusieurs cuisiniers, un violoncelliste parmi l'orchestre... Dans les membres d'équipage, on comptait un stewart 1e classe, plusieurs cuisiniers, un violoncelliste parmi l'orchestre... Et dans les passagers, de curieuses situations mises à jour : Michel Navratil, tailleur, était en instance de divorce lorsqu'il a embarqué sous un faux nom avec ses deux enfants à l'insu de sa femme... Il a disparu dans le drame, pas ses deux enfants.



L'ouvrage se penche sur les 46 autres passagers. Tous, sauf un : Georges-Jules Jouannault, 24 ans en 1912 et né à Stuttgart, reste pour le moment introuvable. Mais Alain Dufief reste confiant : “ on finira par y arriver .”





Marine Editions, 24€



