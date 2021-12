Paris (AFP). L'Iran signera des accords en France, achètera probablement des Airbus

L'Iran signera des protocoles d'accord et achètera "probablement" des Airbus, a annoncé le président iranien Hassan Rohani dans un entretien à France 2 et Europe 1. "Aujourd'hui, nous utilisons déjà des Airbus ou des Boeing (). Normalement, si les conditions sont bonnes, nos acheteurs achèteront chez l'un des deux et probablement cela sera Airbus", a déclaré M. Rohani interrogé sur les intentions de Téhéran de signer des accords sur l'achat d'Airbus lors de la visite du président à Paris les 16 et 17 novembre, selon une traduction de ses déclarations fournie par France Télévision à l'AFP avant la diffusion de l'interview.

