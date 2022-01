Paris (AFP). Le Premier ministre indien Modi est arrivé à l'Elysée

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé vendredi à 16H00 à l'Elysée dans le cadre de sa visite officielle en France qui pourrait déboucher sur un projet d'acquisition par New Delhi de dizaines d'avions de combat Rafale. M. Modi doit s'entretenir avec le président François Hollande puis participer à un forum économique avant la signature de plusieurs accords économiques entre la France et l'Inde. M. Hollande a indiqué qu'il espérait "avancer" sur le dossier de la vente d'avions de combat Rafale à l'Inde alors que le Premier ministre indien a estimé que la France et l'Inde "devraient être en mesure d?avancer sur des bases mutuellement acceptables", à l'occasion de sa visite. Un contrat est en négociation depuis trois ans entre les deux pays, portant sur la vente de 126 avions de combat du groupe français Dassault Aviation, dont 108 seraient fabriqués sur des chaînes de montage indiennes selon un transfert de technologie inédit. Selon la presse indienne, M. Modi, arrivé au pouvoir en 2014, envisage désormais l'achat direct de plusieurs dizaines d'appareils fabriqués en France pour moderniser au plus vite l'armée de l'air indienne (IAF), équipée en partie d'antiques Mig-21 et 27 russes. Au moment où M. Modi arrivait en France, le journal indien The Hindustan Times affirmait que Delhi "envisage sérieusement l'achat de jusqu'à 40 Rafale" en raison de "nécessités opérationnelles". Selon Saurabh Joshi, spécialiste indien des questions de défense, la discussion pourrait porter sur 60 à 63 appareils au total, soit un contrat potentiel de 7 milliards d'euros.

