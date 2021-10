Roller hockey : le bon départ des Conquérants

Décevants en saison régulière, qu'ils n'ont terminée qu'à la sixième place, les Conquérants ont montré un tout autre visage dans ce quart de finale aller. Menés deux fois au score (0-1 et 1-2), ils ont réussi à prendre un léger avantage avant le match retour. « Il ne faut pas s'enflammer, prévient néanmoins Benoît Leterrier. Amiens va être sur-boosté et peut très vite remettre les compteurs à zéro. On sera en plus privé de notre capitaine Gérôme Guérin et de Clément Renou. »

Un match nul ou une victoire enverrait Caen en demi-finale, contre Anglet. Une défaite d'un but serait synonyme de prolongation en mort subite. Instaurés cette année, les play-offs vont déterminer le champion de France. Anglet, vainqueur de tous ses matchs de championnat, se présente comme l'immense favori.