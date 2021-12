Calais (AFP). Jungle à Calais: nuit bien plus calme que les deux précédentes

La nuit de mardi à mercredi a été "bien plus calme" que les deux précédentes autour de la "Jungle" de Calais, où il n'y a eu aucun policier blessé, ont indiqué mercredi matin les autorités, qui font état de la présence d'"Européens" parmi les perturbateurs. La nuit de mardi à mercredi a été "bien plus calme que les nuits précédentes, car contrairement aux plus de 300 grenades lacrymogènes tirées pour pouvoir rétablir le calme, là, il n'y en a eu qu'une soixantaine de tirées en début de nuit", a déclaré Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, lors d'un point presse à 6h30 au commissariat de Calais. "On continue le travail d'identification de tous ceux qui se livrent à des violences ou qui peuvent inciter les autres à commettre des violences notamment sur les policiers comme cela a été le cas lors des deux nuits d'incidents que l'on a pu connaître", a-t-il poursuivi. Selon le directeur de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Pas-de-Calais François Angelini, présent au point-presse, "les actions de ces dernières nuits sont préparées et organisées". "Les migrants, qui sont en majorité dans une situation de détresse très forte, n'ont pas tous la volonté d'être agressifs et violents, a enchaîné le responsable policier. Malheureusement, on constate qu'ils sont aidés dans leurs actions et que parmi les groupes qui harcèlent les forces de l'ordre, qui se permettent des vols dans les propriétés privés, se trouvent des Européens". Selon M. Angelini, "ils ne participent pas directement aux actions, car ils savent se tenir à l'écart, mais ils doivent prodiguer de nombreux conseils". La préfecture du Pas-de-Calais souligne de son côté la présence de "No Borders", réseau qui réclame l'abolition des frontières et la libre circulation des personnes, parmi les manifestants. "Ils incitent les migrants à des actes de violence", a affirmé la préfecture à l'AFP. Cette association n'a jamais caché qu'elle assurait une présence militante auprès des migrants de Calais, auxquels elle apporte un soutien inconditionnel dans leur projet de rejoindre la Grande-Bretagne. Dans la nuit de dimanche à lundi, seize policiers avaient été très légèrement blessés lors de heurts avec environ 200 migrants avec 300 grenades lacrymogènes utilisées et onze policiers l'avaient été dans la nuit de lundi à mardi. Près de 250 policiers étaient présents dans la nuit de mardi à mercredi à l'entrée de la "Jungle" et dans une rue pavillonnaire, cible de violences les nuits précédentes. Quelque 4.500 migrants, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur lundi, vivent dans le camp de la "Jungle" situé à l'est de Calais et jouxtant la rocade portuaire, dans l'espoir de passer en Angleterre, qu'ils considèrent comme un eldorado, via le tunnel sous la Manche ou le port de Calais.

