Genève (AFP). Début des ventes de haute joaillerie à Genève pour les très riches investisseurs

La maison d'enchères Christie's a inauguré mardi soir les ventes de haute joaillerie à Genève avec un diamant rose taillé en forme de coussin de 16,09 carats, le plus gros de ce type jamais mis aux enchères, adjugé pour 26,6 millions d'euros. Ce diamant, appelé "In the Pink", est certifié "Fancy vivid Pink" (rose vif) par l'institut Gemmologique d'Amérique (GIA). L'acheteur est resté anonyme. Selon Christie's, il s'agit d'une pierre rarissime, car, en 250 ans, seuls trois diamants roses de plus de 10 carats de type "Fancy vivid" ont été mis en vente. Les diamants de couleur, considérés dans les années 1960 comme une curiosité, sont de plus en plus prisés par les collectionneurs. La couleur rose du diamant reste un mystère. Selon certains experts les pierres auraient été exposées à la fois à une très forte chaleur et à une grande pression. - Le diamant bleu vendu mercredi - Mais c'est Sotheby's, la maison concurrente américaine, qui proposera mercredi soir le diamant le plus cher de ces ventes. Il s'agit d'un diamant bleu, baptisé "Blue Moon Diamond", estimé entre 35 et 55 millions de dollars par la maison d'enchères, un possible record mondial dans sa catégorie. Pesant 12,03 carats, de forme coussin, ce diamant a été certifié "Fancy vivid blue" par l'Institut Gemmologique d'Amérique, la couleur la plus rare et la plus convoitée pour un diamant bleu, selon Sotheby's. C'est le plus gros diamant bleu de forme coussin jamais proposé aux enchères. Sa découverte dans la mine de Cullinan en Afrique du Sud avait été annoncée en janvier 2014 par Petra Diamonds, la société propriétaire de la mine. Le record mondial pour un diamant et un bijou vendu aux enchères est toujours détenu depuis novembre 2010 par le Graff Pink, un diamant rose "Fancy Intense Pink" de 24,78 carats adjugé à Genève par Sotheby's pour 46,15 millions de dollars Pour les enchérisseurs plus modestes, une broche en diamants et platine, offerte par l'acteur et metteur en scène français Sacha Guitry (1885-1957) à sa 5ème épouse, Lana Marconi, est proposée aux enchères par Christie's, pour un prix estimé entre 32.000 et 42.000 dollars. Le coup d'envoi de ces enchères de novembre de Genève a été donné ce weekend, avec des montres d'exception proposées par les maisons Antiquorum et Phillips. Les collectionneurs du monde entier ont répondu présents, avec un total de 6,11 millions de francs suisses (5,65 millions d'euros) pour 319 montres chez Antiquorum et 27,84 millions de francs suisses (25,61 millions d'euros) chez Phillips, dont cinq montres adjugées plus d'un million et une Patek Phillipe emportée pour 3 millions d'euros. "Nous avons noté une nouvelle vigueur du marché américain qui continue à se positionner comme un acteur important pour les pièces de collection", a affirmé Etienne Lemenager, Directeur d'Antiquorum Genève. "Les collectionneurs, dont plus de 400 ont assisté à la vente, ont dû faire face à la compétition d'un nombre notable de clients asiatiques et à des enchérisseurs en ligne de 30 pays () la compétition a été internationale et intense", a noté Aurel Bacs, commissaire priseur chez Phillips. - 'Prime James Bond' - Pour ces pièces à la vente, un lien avec une personnalité fait immédiatement grimper les prix. La célèbre montre Rolex Submariner de 1972 portée par Roger Moore dans le film de James Bond "Live and let die" (Vivre et laisser mourir) a ainsi été adjugée dimanche à Genève pour 335.000 euros (frais inclus) par la maison de ventes Phillips. Une jolie plus-value pour son propriétaire anonyme puisqu?elle avait été acquise 182.000 euros en novembre 2011 auprès de Christie's à Genève également.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire