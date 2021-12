Orne. Un jeune assassiné pour avoir écouté du rap...

C'est ce que le procureur de la République du Mans, a expliqué ce mardi 10 novembre :

Une dispute a éclaté entre le jeune ornais et son assassin présumé, un récidiviste âgé de 48 ans, qui n'aimait pas cette musique : le 7 juillet dernier, sur fond de soirée alcoolisée, le suspect a infligé de nombreux coups de couteau au jeune ornais, avant de l'égorger, et de ligoter son corps ... puis de le traîner sous un arbuste, au fond de son jardin. Le corps n' a été enterré que quelques jours plus tard.

L'assassin présumé trahi par une carte bancaire

Alors que la disparition du jeune homme avait été signalée par sa famille, les enquêteurs ont constaté que la carte bancaire du jeune assassiné était toujours utilisée, après le versement mensuel du RSA sur son compte. Ce sont des caméras de surveillance de distributeurs bancaires, qui ont permis d'identifier le meurtrier. C'est d'ailleurs devant l'un de ces distributeurs de billets à Alençon, qu'il a été interpellé.

L'homme a reconnu les faits

Le couteau, arme du crime, a été retrouvé à son domicile.

Son casier judiciaire mentionne déjà 16 condamnations, dont une par la cour d'assises de Seine-et-Marne à 20 ans de prison, pour un meurtre. Il était sorti de prison l'an dernier.