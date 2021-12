Ils ont battu trois hectares de maïs au profit du Téléthon, des céréales qu'ils avaient plantées sur des terres agricoles appartenant à l'Etat... qui ne les exploite pas. La profession dénonce un gâchis. Stéphane Françoise est le président des jeunes agriculteurs du canton de Bayeux :

Les jeunes agriculteurs du Calvados dénoncent le gaspillage des terres agricoles Impossible de lire le son.

C'était aussi l'occasion pour la profession de revenir sur leur situation plusieurs mois après leurs coups de force. La tendance n'est pas à l'amélioration et les agriculteurs se sentent de plus en plus loin des décideurs politiques :

Les jeunes agriculteurs ont de nouveau semé les deux parcelles en question pour en faire du pain à destination des Restos du coeur.