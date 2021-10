Collège Albert Jacquard à Caen : encore un peu de patience

Seule certitude : parmi les solutions envisagées, celle de le reconstruire sur le site de l’école d’Authie Sud a été rejetée, après une levée de boucliers de la part de certains parents d’élèves.

Vers une fusion avec le collège Dusnois ?

Après le renouvellement récent du Conseil général, seul décisionnaire au final de l’emplacement futur du collège, la mairie de Caen vient de communiquer trois nouvelles suggestions. La première viserait le site de la rue Lesomptier ; la seconde, celui du groupe scolaire Authie Nord ; la troisième enfin serait de reconstruire un bâtiment sur son emplacement actuel, en créant de nouveaux accès pour le désenclaver.

"Le site qui aura ma préférence sera celui qui pourra être aménagé le plus rapidement possible", déclare le principal, Bruno Girouard. Pour la municipalité et son maire-adjoint du quartier également, "il faut prendre une décision avant l’été afin de ne pas perturber la prochaine rentrée scolaire".

Sonia de la Provôté, nouvelle conseillère générale du canton concerné (Caen III), semble moins optimiste quant à la date de prise de décision du Conseil général. Selon l’élue de la majorité départementale, "elle ne sera pas rendue avant six mois, le temps de faire les dernières études".

Les différents intéressés paraissent au moins d’accord sur un point : ils retiennent l’idée de voir le collège Jacquard fusionner avec le collège Dusnois, situé plus au sud du quartier. "Pour réussir un projet pédagogique cohérent, il nous faut au moins 500 élèves, alors que nous n’en avons que 250", justifie Bruno Girouard.

> Audio : écoutez-la réaction du proviseur Bruno Girouard.