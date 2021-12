Deux cirques, un projet pour la Normandie

Mi-septembre, Yveline Rapeau, déjà à la tête de la Brèche - Pôle National des Arts du Cirque à Cherbourg - était nommée au poste de directrice de l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Cirque-Théâtre d'Elbeuf.

Une même direction pour deux cirques contemporains est une première en France et c'est un projet 100 % normand qu'Yveline Rapeau a proposé. "Nous avons choisi à l'unanimité d'accompagner ce projet d'ambition européenne et internationale de création d'une plateforme consacrée aux arts du cirque. Il n'y a pas de local sans global", indique Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie et membre du jury de l'EPCC.

Une plateforme inédite

"L'activité du Cirque-Théâtre d'Elbeuf est principalement axée sur la diffusion. La Brèche à Cherbourg-Octeville accueille tout au long de l'année des compagnies en résidence. La totale complémentarité des missions entre les deux pôles normands permet d'imaginer une direction unique, qui articule leurs lignes artistiques et donne un nouveau souffle au Cirque-Théâtre", souligne Yveline Rapeau, qui a pris ses fonctions de façon officielle à Elbeuf le lundi 2 novembre. Une complémentarité gagnante et une communication pleine et entière entre les deux établissements. "La programmation de la saison culturelle du Cirque-Théâtre d'Elbeuf sera centrée sur la nécessaire relation avec le public, nous allons notamment rythmer la saison en séquences afin de donner au public des points de repère sur ce que sont les multiples formes de cirques contemporains."

Un festival d'envergure internationale

Le festival Spring et sa vingtaine de spectacles proposés sur trois semaines, qui était diffusé jusqu'à présent uniquement en Basse-Normandie, a pour objectif de rayonner sur l'ensemble de la Normandie. "Le festival a acquis un rayonnement régional mais également national et international. Nous avons actuellement 18 partenaires en Basse-Normandie. L'objectif est d'en avoir 25 en 2017 à l'échelle de la grande Normandie et une trentaine pour l'horizon 2018." Le festival, qui se déroulera au printemps 2017, sera le seul festival de cirque contemporain en France à l'échelle d'une région.

Ainsi, le public devra parcourir pas moins de 5 700km pour voir l'ensemble des spectacles du festival.