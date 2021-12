Le philosophe André Glucksmann est mort lundi soir à l'âge de 78 ans, a annoncé mardi son fils Raphaël Glucksmann sur son compte Facebook . "Mon premier et meilleur ami n'est plus. J'ai eu la chance incroyable de connaître, rire, débattre, voyager, jouer, tout faire et ne rien faire du tout avec un homme aussi bon et aussi génial. Voilà, mon père est mort hier soir", écrit le réalisateur en hommage à son père.

