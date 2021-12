Anthony Kavanagh : un showman au Zénith de Rouen

De quoi parle ce nouveau spectacle ?

« Un humoriste doit savoir se renouveler. A chaque spectacle je me lance un nouveau défi. Ce spectacle est plus sensible que les autres: je m’y dévoile d’avantage. Je parle des différentes étapes de la vie. C’est mon fils et ses questions qui m’inspirent, à six ans les enfants sont de véritables philosophes. J’aurai voulu qu’enfant on me parle de tout cela de cette façon: du corps, du couple des différences hommes/femmes. »

Que vous a apporté Danse avec les stars ?

« C’était très récréatif et c’était aussi reposant de ne plus être seul sur scène. J’ai vraiment adoré cette expérience et d’ailleurs j’en parle aussi dans ce spectacle où j’évoque mes piètres qualités de danseurs. Depuis 2007 j’ai été sans cesse en tournée avec Danse avec les stars. Cela a retardé aussi ma tournée perso mais ce fut profitable. Showman a été présenté au festival off d’Avignon en 2014 et a été accueilli avec succès mais je ne m’y retrouvais pas. Alors le spectacle a été complètement réécrit. Je voulais faire quelque chose de plus authentique, créer une sorte d’ascenceur émotionnel et passer du rire aux larmes »

Qu’est ce que vous ressentez sur scène ?

« Toutes les représentations sont différentes mais je suis toujours en quête de cette incroyable poussée d’adrénaline que j’ai connu sur scène pour la première fois à 14 ans. Les débuts d’un nouveau spectacle sont très excitants car je teste toujours de nouvelles choses. Par exemple, cette fois la musique a d’avantage de poids alors que je ne chantais que pour le rappel pour mon dernier one man show. C’est toujours très stimulant d’innover et en même temps cela demande toujours beaucoup d’énergie. »

Pratique. Vendredi 27 novembre à 20h30. Zénith de Rouen. Tarif 39 euros. www.citylive.trium.fr