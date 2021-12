Oissel MRNHB: le match contre Saint-Gratien Sannois vu des cages

"On voit que le travail paye" Damien Rouault

Comment avez vous vécu le match depuis le banc ?

" Les gars ont été tres sérieux en attaque et en défense. Ils ont bien travaillé cette semaine après la semaine de repos qui a fait du bien à tout le monde. C'est bien, on voit qu'on a fait des gros progrès en attaque. Défensivement ça a été bien aussi, tout le monde a bien communiqué. Quentin a fait un très bon match, ça a tout de suite aidé l'équipe à prendre les devants, avec Yannis qui a été tres performant en contre attaque. C'est positif. ça faisait un petit moment qu'on avait pas mis autant de buts, on voit que le travail paye."

Qu'avez vous pensé de la prestation de votre remplacement Quentin Filleul au poste de gardien ?

" Quentin a été bon sur les moments importants. Il a ecouté nos conseils avec Mory. On lui a conseillé d'etre un peu plus attentif, de rester grand et c'est à ce moment là qu'il a enchaîné pas mal d'arrêts sur les tirs des ailiers. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 17 ans et que Stéphane lui demande autant qu'un pro donc c'est tres positif. Il faut qu'il continue comme cela."