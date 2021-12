Paris (AFP). 80 ans d'Alain Delon: dans un message, Brigitte Bardot l?aime 80 fois

"Bon anniversaire, mon Alain. Je t?aime 80 fois": Brigitte Bardot rend hommage à Alain Delon, l?acteur avec lequel elle partage le statut de mythe du cinéma, dans un message transmis dimanche à l'AFP. "Tu es le symbole vivant du chef d??uvre que la France a produit durant ce siècle que nous avons traversé ensemble", écrit Brigitte Bardot à Alain Delon dans ce message manuscrit. "Tu es cet aigle à deux têtes, le ying et yang, le meilleur et le pire, qui te rend à la fois inaccessible et si proche, froid et brûlant", ajoute-t-elle. "Tu portes en toi la beauté, le courage, l?élégance, la puissance qui ont fait de toi l?immense star internationale jamais égalée, ni remplacée." "Tu mérites respect et admiration, mais aussi l?amour, la chaleur, la complicité que je partage avec toi depuis toujours. Bon anniversaire, mon Alain. Je t?aime 80 fois. Brigitte", conclut-elle, accompagnant sa signature du dessin d?une fleur sur toute la hauteur de la page. Brigitte Bardot et Alain Delon se sont rencontrés en 1958 au Studio Harcourt, à Paris, pour une séance avec le photographe Sam Levin, à l?occasion d?une série sur les plus beaux baisers du monde, alors qu'ils s'imposaient mondialement par leur charisme et leur insolente beauté. Les deux acteurs ont tourné deux films ensemble: "Les Amours célèbres" de Michel Boisrond (1961) et "Histoires extraordinaires", long métrage à sketches coréalisé par Federico Fellini, Louis Malle et Roger Vadim (1968). "Alain est resté mon immense ami, comme un frère. Nous sommes très proches l'un de l'autre, mais nous n'avons jamais été amoureux", avait dit Brigitte Bardot l?an dernier au journal Le Parisien, confirmant une confidence d?Alain Delon quelques années plus tôt dans les colonnes du Spectacle du Monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire