Simi Valley (Etats-Unis) (AFP). Les Etats-Unis redoutent un conflit en mer de Chine méridionale

Les Etats-Unis sont "profondément inquiets" d'un risque de "conflit" en mer de Chine méridionale en raison des revendications territoriales de plusieurs Etats, à commencer par la Chine, a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Le ministre a également affirmé que Washington adaptait sa "posture opérationnelle" pour contrer toute "agression" russe, au cours d'un forum sur les questions de défense au sein de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan située à Simi Valley, en Californie. S'exprimant au terme d'une tournée de huit jours, qui l'a vu rencontrer plusieurs homologues de la région Asie-Pacifique, M. Carter a déclaré que les "profondes inquiétudes" des Etats-Unis concernant "le rythme et la portée des revendications territoriales en mer de Chine méridionale" étaient largement partagées dans la région. Ce haut responsable américain s'est dit préoccupé par "les perspectives de militarisation accrue, ainsi que par le potentiel qu'ont ces activités d'accroître le risque de mauvais calculs ou de conflit entre les Etats ayant des revendications". La Chine proclame sa souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, dont certaines zones sont également revendiquées par le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et le sultanat de Brunei. Les Etats-Unis ont provoqué le mécontentement de la Chine en faisant croiser le 28 octobre un destroyer américain près d'îlots artificiels mis en place par Pékin dans l'archipel des Spratleys. Le forum Reagan sur la défense nationale réunit chaque année des dizaines de personnalités de la défense des Etats-Unis, y compris des responsables politiques des deux camps, afin d'évoquer la politique américaine dans ce domaine. M. Carter a utilisé cette plateforme pour s'en prendre aux manoeuvres militaires de la Russie. "En mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace, les acteurs russes se sont engagés dans des activités provocatrices", a-t-il estimé. "Et, plus perturbant, les rodomontades russes autour du nucléaire posent question", selon lui. "Nous mettons à jour et perfectionnons nos plans de dissuasion et de défense compte tenu du changement de comportement de la Russie", a dit le chef du Pentagone. "Nous adaptons notre posture opérationnelle et nos plans d'urgence dans le travail que nous faisons - nous-mêmes et avec nos alliés - pour dissuader la Russie d'une agression, et pour contribuer à réduire la vulnérabilité de nos alliés et de nos partenaires", a-t-il encore affirmé. M. Carter a précisé que Washington modernisait son arsenal nucléaire et investissait dans des moyens de haute technologie comme les drones, les bombardiers à long rayon d'action, les lasers, les canons électro-magnétiques et la guerre électronique. Il a fait allusion à de nouveaux moyens militaires "surprenants", ajoutant qu'il "ne pouvait pas vraiment les décrire maintenant".

