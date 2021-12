Paris (AFP). Ligue 1: Paris écrase Toulouse et accroît son avance en tête

Le PSG, en disposant aisément du relégable Toulouse samedi (5-0), a porté à 13 points son avance en tête de la Ligue 1 sur ses poursuivants Lyon et Saint-Etienne qui s'affrontent PSG, en disposant aisément du relégable Toulouse samedi (5-0), a porté à 13 points son avance en tête de la Ligue 1 sur ses poursuivants Lyon et Saint-Etiennedimanche soir, lors de la 13e journée. Caen (5e) a l'occasion samedi soir de prendre au moins provisoirement la 2e place et revenir à 11 points du leader parisien s'il bat Guingamp (match à 20h00). En signant sa victoire la plus large de l'exercice, le club de la capitale a bien réagi après s'être incliné pour la première fois de la saison, toutes compétitions confondues, en Ligue des champions face au Real Madrid mardi en Espagne (1-0), perdant ainsi du terrain dans l'optique de la première place de groupe. Di Maria a ouvert le score d'un coup franc lointain (6e), puis Ibrahimovic (18e, 75e) et les deux entrants Lucas (66e) et Lavezzi (78e) l'ont alourdi. Avec son doublé, "Zlatan" a pris seul les commandes du classement des buteurs en totalisant désormais 9 buts en L1, soit un de plus que Batshuayi, qui affronte Nice avec Marseille dimanche après-midi. Seule fausse note parisienne de la soirée, Cavani s'est montré très énervé quand il a été remplacé à l'heure de jeu, gestes et jurons à l'appui au moment de s'asseoir sur le banc. Toulouse de son côté reste scotché dans la zone de relégation en enchaînant un 12e match sans victoire en championnat depuis son succès sur Saint-Etienne (2-1) lors de la journée inaugurale. Résultats de la 13e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Angers - Rennes 0 - 2 samedi Paris SG - Toulouse 5 - 0 (20h00) Lorient - Troyes Lille - Bastia Reims - Gazélec-Ajaccio Montpellier - Nantes Caen - Guingamp dimanche (17h00) Marseille - Nice (21h00) Bordeaux - Monaco

