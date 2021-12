Paris (AFP). Ligue 1: Paris et Lyon pour atterrir après les turbulences de haut vol

Le PSG et Lyon sont frustrés par leur défaite en Ligue des champions et ont deux joueurs clefs déstabilisés, Kevin Trapp et Mathieu Valbuena: les deux premiers de Ligue 1 doivent réagir ce week-end contre Toulouse et Saint-Etienne lors de la 13e journée. . PSG: gérer la décompression Paris a dominé le Real mais a flanché à Madrid (1-0), et peut-être ainsi perdu l'occasion de finir en tête de son groupe de C1. Quelles conséquences psychologiques aura ce premier revers de la saison, empreint d'une énorme frustration au vu du contenu de son match, et notamment pour son gardien Trapp coupable sur le but encaissé? Le club de la capitale avait bien géré son retour aux affaires courantes après le 0-0 à domicile face aux Espagnols en surclassant Saint-Etienne (4-1). Contre Toulouse, il doit se remobiliser pour préserver son matelas de dix points d'avance sur ses poursuivants avant la trêve internationale et un mois de novembre peu excitant au regard de ses ambitions, avec au programme donc le Téfécé, puis Lorient, Malmö (C1) et Troyes Samedi, Laurent Blanc devra faire sans Marco Verratti, Javier Pastore ni Marquinhos, blessés. L'entraîneur fera donc encore tourner, face à des Violets tombés dans la zone rouge qui, eux, viseront l'exploit de repartir du Parc des Princes avec un point. . Lyon: derby dans la tourmente Cet OL-ASSE, le dernier à Gerland, arrive au bout d'une semaine encore très troublée à Lyon, du revers 2-0 à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg qui l'élimine quasiment de la C1, à la retentissante tempête déclenchée par l'affaire de la "sex-tape" de Valbuena et la mise en examen afférente de son coéquipier en Bleu Karim Benzema. Du coup, dans quel état moral apparaîtra le "Petit" dimanche soir, lui qui a été dispensé d'équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps? "Il est physiquement en état de jouer. Psychologiquement, nous avons encore 48 heures devant nous pour voir s'il est apte à répondre présent pour ce derby", a avancé son entraîneur, Hubert Fournier, qui a estimé que cette affaire "polluait la vie" du joueur et "impliquait l'OL malgré lui". Lyon, où Lacazette reste à la peine, s'est rassuré dans les résultats, certes contre deux relégables (Toulouse 3-0, Troyes 1-0) à défaut de convaincre dans le jeu. Saint-Etienne de son côté reste sur deux 3-0 (contre Reims et Dniepropetrovsk en C3). Ce derby, pour lequel le président lyonnais Jean-Michel Aulas est suspendu de toutes fonctions officielles après ses déclarations tapageuses lors d'OM-OL, se dispute en haut de tableau et dépasse donc la rivalité locale: les deux équipes, à dix longueurs du PSG, possèdent le même nombre de points (22). L'occasion est belle de frapper un grand coup, et contre l'ennemi historique. . OM-Nice: remonter la pente L'OM (12e) va mieux, l'OGCN (8e) moins bien: les courbes se croiseront-elles dimanche au Vélodrome? Marseille vient d'enchaîner trois victoires, dont celle d'Europa League face à Braga (1-0), et doit poursuivre la série pour espérer basculer dans le top 10. Problème pour Michel, trois de ses joueurs majeurs sont indisponibles: Nkoulou, Diarra et Alessandrini. Le coup d'arrêt de Nice s'est confirmé mercredi dans un match en retard perdu face à Nantes (2-1), son troisième match d'affilée sans victoire en L1. Ben Arfa, pour son retour au Vélodrome où il a évolué de 2008 à 2010, renouera-t-il avec la flamboyance qui lui a permis de retrouver l'équipe de France? . Bordeaux-Monaco: élans opposés Là aussi les trajectoires contrastent, entre des Girondins (14e) en pleine crise et Willy Sagnol de plus en plus sous pression, et des Monégasques (6e) en plein redressement grâce à une solidité retrouvée. Si les deux équipes ont fait 1-1 à l'extérieur jeudi en Europa League, ces nuls n'ont pas eu la même saveur: Bordeaux s'est fait rejoindre in extremis à Sion (1-1) tandis que Monaco a égalisé contre Qarabag et ainsi étiré sa série d'invincibilité à neuf matches. Joué vendredi: (20h30) Angers - Rennes 0 - 2 Samedi:

