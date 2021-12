Paris (AFP). Panne informatique à Orly: reprise totale du trafic aérien

Le trafic aérien à l'aéroport d'Orly, brièvement perturbé samedi matin en raison d'une panne informatique affectant les outils météo, a repris de "façon totale" depuis 10H30, a indiqué une source aéroportuaire. "Le trafic aérien a repris de façon totale depuis 10H30", après une "reprise progressive" observée depuis 10H00, a précisé cette source. Pour des raisons encore "inexpliquées", "un problème informatique entre 09H30 et 10H00 environ a affecté le système d'information météo" de la tour de contrôle, ce qui a "généré une interruption générale du trafic aérien, au départ et à l'arrivée, pendant une demi-heure à Orly". Selon la source aéroportuaire, "dix vols à l'arrivée ont dû être déroutés" vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, jusqu'à 10H30, tandis que les vols au départ d'Orly avaient encore "une vingtaine de minutes de retard au décollage" à 11H30. La forte perturbation du trafic est "la conjonction d'un brouillard très dense ce matin", qui a commencé à se lever depuis, et de la perturbation informatique. "Ces systèmes informatiques météo permettent aux contrôleurs aériens d'avoir des informations très précises, indispensables aux pilotes, sur la densité du brouillard", a-t-on indiqué de même source.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire